إيران تنشرمقطع فيديو مفبركا عن "اغتيال ترامب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

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نشرت وكالة "فارس" الإيرانية مقطع فيديو يوثق ما وصفته بـ"اغتيال" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القسد التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة أميركية.

ويظهر الفيديو "المفبرك" ترامب وهو يلقي كلمة أمام حشد من الناس، فيما كان "القاتل" مختبئا في الخلف ويحضر سلاحه. وبعد لحظات، نظر منفذ عملية الاغتيال إلى صورة سليماني، ثم أطلق طلقة نارية واحدة أصابت الرئيس الأميركي في عنقه، وأسقطته أرضا، وسط تعالي الصيحات.

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وعلقت الوكالة الإيرانية الحكومية على الفيديو بالقول "أهلا أميركا! أنت بدأت الحرب ونحن سننهيها".

ويعود المقطع الأصلي إلى تجمع خطابي أقيم عام 2016 في رينو بولاية نيفادا، حين صرخ شخص ما بكلمة "سلاح" بينما كان ترامب يتحدث، مما جعل عناصر الأمن يتدخلون لحمايته.

وقال معلقون على الفيديو إن ما قامت به وكالة إيرانية تعتبر "رسمية"، يعد بمثابة "تهديد حقيقي ومباشر" من السلطات الإيرانية، ردا على مقتل واحد من أبرز قيادييها في العراق.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين، قد لقوا حتفهم في غارة أميركية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضي.