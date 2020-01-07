إرتفاع عدد قتلى تشييع سليماني إلى 52 قتيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 إرتفع عدد قتلى تشييع جثمان قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في مسقط رأسه بكرمان، إلى 52 قتيل فيما أصيب أكثر من 200 آخرين بعضهم في حالة خطرة .

Advertisements وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، أن عدد القتلى خلال تشييع سليماني إرتفع إلى 56 . وتدفع المئات اليوم الثلاثاء خلال تشييع جثمان سليماني الذي قتل فجر الجمعة بغارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد .

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