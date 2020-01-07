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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع أفريقي في أديس أبابا لبحث أزمة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
أعلن مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع للمجلس أوائل شباط/فبراير المقبل لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.
وقال شرقي خلال تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن اجتماع مجلس السلم والأمن سيعقد عشية قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 8 و9 شباط/فبراير في أديس أبابا.
وأضاف أن هذا الاجتماع سيخصص لـ“الأزمة الليبية، وتداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل“.
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