اجتماع أفريقي في أديس أبابا لبحث أزمة ليبيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلن مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع للمجلس أوائل شباط/فبراير المقبل لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.

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وقال شرقي خلال تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن اجتماع مجلس السلم والأمن سيعقد عشية قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 8 و9 شباط/فبراير في أديس أبابا.

وأضاف أن هذا الاجتماع سيخصص لـ“الأزمة الليبية، وتداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل“.