اخبار العالم

اجتماع أفريقي في أديس أبابا لبحث أزمة ليبيا 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع أفريقي في أديس أبابا لبحث أزمة ليبيا  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلن مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع للمجلس أوائل شباط/فبراير المقبل لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.

 

Advertisements

وقال شرقي خلال تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن اجتماع مجلس السلم والأمن سيعقد عشية قمة الاتحاد الأفريقي المقررة يومي 8 و9 شباط/فبراير في أديس أبابا.

 

وأضاف أن هذا الاجتماع سيخصص لـ“الأزمة الليبية، وتداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع أفريقي في أديس أبابا لبحث أزمة ليبيا  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا