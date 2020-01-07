بومبيو عبر تغريدة مهاجما ظريف: النظام الإيراني دنّس الحضارة الفارسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، واتهم الثورة الإيرانية بتدمير الحضارة الفارسية.

نشر بومبيو تغريدة رد فيها على تصريحات ظريف، الذي قال في وقت سابق، "استهداف مواقع ثقافية هو جريمة حرب"، في إشارة لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب 52 موقعا إيرانيا، بينها أماكن تاريخية، وفقا لما نشرته "سكاي نيوز العربية".

وقال بومبيو: "فجأة أصبح ظريف مهتما بالثقافة الفارسية. لم يضر الحضارة الفارسية أحدا بقدر ما أضرتها الجمهورية الإسلامية. فهم أهانوا "كورش الكبير" والأعياد الشهيرة مثل نوروز".

وأضاف: "لقد حظروا الرقص والاحتفال ووضعوا نهاية للتسامح الديني. النظام الإيراني دنّس كل ما كان عزيزا على الإيرانيين"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحمل احتراما كبيرا للحضارة الفارسية ورموزها، "مثل برسبوليس، وميدان نقش جهان، وقبر الملك كورش الكبير. نظام علي خامنئي الفاسد يجب أن ينصت للشعب الإيراني، فهم يريدون استعادة حضارتهم ووطنهم".

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وجاءت سلسلة تغريدات بومبيو ردا على تصريحات ظريف، الذي هاجم تهديدات ترامب باستهداف مواقع ثقافية في إيران واعتبرها "جريمة حرب".

وكتب ظريف على حسابه على موقع "تويتر"، أن ترامب الذي "انتهك بشكل خطير القانون الدولي" عبر "الاغتيالات الجبانة" الجمعة للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، الأمر الذي "يهدد أيضا بارتكاب انتهاكات جديدة للمعايير الملزمة للقانون الدولي" وبتجاوز "خطوط حمراء" جديدة، حسبما نقلت "فرانس برس".

وحذّر ترامب السبت طهران من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" إذا هاجمت طهران أهدافا أو أفرادا أميركيين، موضحا أن بعض تلك المواقع هي "على مستوى عال جدا ومهمة لإيران والثقافة الإيرانية".

وقتل سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي كان مكلفا بملف العمليات الخارجية للحرس الثوري في الخارج، ومهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، الجمعة، في ضربة جوية أميركية أمام مطار بغداد الدولي.

وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين" على قتل سليماني