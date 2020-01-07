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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الادعاء الأمريكي يطالب بسجن مستشار ترامب السابق لمدة تصل إلى ستة أشهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
قال ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة، إن مستشار ترامب السابق «مايكل فلين» يجب أن يواجه عقوبة تصل إلى 6 أشهر في السجن.
طلب الادعاء الاتحادي الأمريكي من قاض اليوم، الحكم على مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وأقر فلين بأنه مذنب في الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الاتصالات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصبه، ومن المقرر أن يحكم عليه يوم 28 يناير الجاري.
يذكر أن واشنطن اتهمت روسيا مرارا، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016، من خلال عمليات قرصنة منظمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما نفت موسكو تلك المزاعم، مؤكدة عدم ضلوعها في مثل تلك العمليات.
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