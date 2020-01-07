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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الأمريكي: لا نريد حربا مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، إن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، كان يجتمع في العاصمة العراقية بغداد للتنسيق لضرب منشآت وأهداف حيوية.
وأكد «إسبر» أن الإدارة الأمريكية تسعى لخفض التصعيد مع إيران، قائلا: «لا نريد حربا مع إيران لكننا مستعدون لها».
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على استمرار القوات الأمريكية في التحالف بالعراق، مضيفًا: «وجودنا ضروري لقتال داعش»
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