شكرا لقرائتكم ترمب: مستعدون لردع إيران ولن ننسحب من العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي قتل بعملية أميركية الجمعة الماضي، كان يخطط لهجوم كبير يستهدف المصالح الأميركية.

وأضاف ترمب أن واشنطن مستعدة لأي رد إيراني محتمل عل مقتل سليماني، وأكد أن إيران ستعاني من العواقب وبشدة إن أقدمت على أي رد.

كما كشف أن قاسم سليماني كان إرهابيا مسؤولا عن هجوم تسبب بقتل أميركيين، وأنه عملية قتله كانت أمراً صائبا.

ثم تابع أنه وباغتيال سليماني أنقذت أميركا حياة الكثير من الأشخاص.

ولفت إلى أن بلاده قدمت معروفا للعديد من الدول بقتلها قاسم سليماني.

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"لن ننسحب"

وعن الانسحاب، أعلن ترمب عن رغبته بسحب القوات الأميركية من العراق في مرحلة ما، مشيرا إلى أن بلاده لن تفكر في فرض عقوبات على بغداد إلا إذا لم يعاملها باحترام.

قوات أميركية في العراق (فرانس برس)

كما كشف الرئيس الأميركي إلى أنه في حال غادرت قواته العراق فإنها ستترك لإيران موطئ قدم أكبر كثيرا.

وأضاف: "الانسحاب الأميركي سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق"، خاتما: "في النهاية يجب على العراق أن يكون قادرا على حماية نفسه".

كما تابع أن الشعب العراقي يثمن كثيرا ما فعلته أميركا من أجل بلدهم.

"عزلي أكذوبة"

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي عن قضية عزله أنها أصبحت أكذوبة كبيرة من طرف حزب واحد.