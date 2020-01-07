أحمد موسى : فايز السراج في الجزائر وشكله كده مش عارف يرجع تاني .. وتضارب في تصريحات أردوغان والمسؤولين في تركيا!

قال الإعلامي أحمد موسى،في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن الأوضاع في ليبيا تعتبر أمن قومي لمصر.
وأضاف موسى، أن الجيش المصري مسؤول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل أي فرد من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في مصر.
وتابع موسى :" كل الدول العالم له مصالح في ليبيا وعلى رأسها أمريكا وروسيا وتركيا والدول الأوروبية".
وأضاف موسى :" طرابلس بها تجمع كبير لعناصر الإرهاب والمليشيا الإرهابية"، مضيفا:" فايز السراج اعلن اليوم انه سحب المليشيات الإرهابية من سرت وفايز السراج متواجد في الجزائر وشكله كده مش عارف يرجع تاني".
واختتم الإعلامي أحمد موسى تصريحاته قائلاً :" تضارب في تصريحات أردوغان والمسؤولين في تركيا، والجيش الليبي سيطر على مدينة سرت وسيطر على المليشيات الإرهابية
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