أحمد موسى : يتم إطلاق صواريخ عمق سطح مضاد للسفن يصل مداه لأكثر من 130 كم من الغواصات المصرية

قال الإعلامي أحمد موسى،في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن القوات المسلحة المصرية وصلت إلى أعلى مستوى من التدريب والقدرات القتالية، مضيفا:" يتم إطلاق صواريخ عمق سطح مضاد للسفن يصل مداه لأكثر من 130 كيلو متر من الغواصات المصرية".

وأضاف موسى ، أن تدريبات القوات المسلحة المصرية تعتبر رسائل ردع لأي فرد يحاول اختراق حدود مصر .

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وتابع :" الإعلام الدولي تحدث عن تدريبات القوات المسلحة المصرية القوية ذات القدرات القتالية المرتفعة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الجيش المصري مسؤول عن تأمين حدود مصر ومنع تسلل أي فرد من ليبيا للقيام بعمليات إرهابية في مصر".