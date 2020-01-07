الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل «تركيا»

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى اسطنبول قادما من دمشق وفقا لروسيا اليوم.
وقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجامع الأموي والكنيسة المريمية في العاصمة السورية دمشق، برفقة نظيره السوري بشار الأسد.
وبعد زيارته ضريح يوحنا المعمدان في الجامع الأموي، قدم بوتين للقائمين عليه نسخة تاريخية من القرآن الكريم تعود للقرن السابع عشر.
وخلال جولة الرئيسين في شوارع دمشق، زار بوتين الكاتدرائية المريمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأهدى القائمين عليها أيقونة السيدة العذراء عليها السلام.
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