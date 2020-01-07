حصيلة قتلى «جنازة قاسم سليمانى» أكثر من 50 شخصا حتى الآن

أعلنت فضائية الحدث فى خبر عاجل لها ارتفاع حصيلة قتلى تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى إلى أكثر من 50 شخصا، حيث شهدت مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى بمسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب شرقى البلاد، حادث تدافع أدى إلى مصرع العشرات وإصابة المئات بجروح.

وتضاربت الأنباء حول عدد الضحايا، وأسفر الحادث عن مصرع العشراتو إصابة أكثر من 200 جريحًا حتى الآن، فى حين أعلن التليفزيون الإيرانى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن مصرع 35 شخصا وجرح 48 خلال تدافع جنازة سليمانى،.

وبثت وسائل إعلام صورا وفيديوهات لضحايا التدافع حيث انتشرت الجثث على جانبى الطريق الذى شهد الحادث، فيما حاول بعض المسعفين إنقاذ حياة بعض الجرحى الذين أصيبوا فى الحادث، وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإنه تم تأجيل دفن قاسم سليمانى بعد حادث التدافع فى مسقط رأسه بكرمان.

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وشاركت حشود غفيرة فى تشييع قاسم سليمانى على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين بالملايين، وهو ما يفسر العدد الكبير لضحايا الحادث.

وبثت وسائل إعلام صورا وفيديوهات لضحايا التدافع حيث انتشرت الجثث على جانبى الطريق الذى شهد الحادث، فيما حاول بعض المسعفين إنقاذ حياة بعض الجرحى الذين أصيبوا فى الحادث.

وقتل سليمانى، فجر الجمعة الماضى، بضربة استهدفته فى بغداد بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين فى العراق والمنطقة.