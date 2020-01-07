ظريف يندد برفض منحه تأشيرة للأمم المتحدة









اسماء السيد - نصر المجالي: ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برفض الادارة الاميركية منحه تأشيرة الدخول للحضور في مقر الامم المتحدة بانه انتهاك لاتفاق الاستضافة من قبل واشنطن، وأكد أن العد العكسي للتواجد الاميركي في منطقة غرب آسيا قد بدأ.

وكتب وزير الخارجية الايراني في تغريدة على تويتر ردا على رفض الادارة الاميركية منحه تأشيرة الدخول لزيارة نيويورك قائلا ان رفض منحي تأشيرة الدخول يعد انتهاك لاتفاق 1947 بين الامم المتحدة (اتفاق استضافة الدول الاعضاء مع الامم المتحدة) ولا تعد شيئا قياسا بالقضايا الآتية وهي:

- تهديد مايك بومبيو بتجويع الشعوب (جريمة ضد الانسانية)

- ضجة ترامب لاستهداف المواقع الثقافية (جريمة حرب)

- الارهاب الاقتصادي

- الاغتيالات الوحشية

تساؤل

وتساءل ظريف: ما الذي يخافونه حقًا؟ ماهي الحقيقة؟، وكان وزير الخارجية اعتبر أن عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرة له للمشاركة في اجتماع بالأمم المتحدة، ناجم عن "تخوفات أميركية".

ولفت ظريف اليوم الثلاثاء، إلى أن اجتماع الأمم المتحدة ليس لمناقشة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وادعاء واشنطن أنها لم تمتلك الوقت لإصدار تأشيرة السفر محض أكاذيب.

وأكد ظريف أنه تم تقديم طلب تأشيرة السفر منذ أسابيع، ومزاعم السلطات الأمريكية بأنها لم تمتلك الفرصة لإصدارها مجرد كذبة. وكان مسؤول أميركي قد كشف أمس الاثنين، أن واشنطن رفضت منح ظريف تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الخميس.

خطأ استراتيجي

وإذ ذاك، اكد وزير الخارجية الايراني في كلمته اليوم خلال منتدى حوار طهران، أنه ليس مستغربا ان "الرئيس الاميركي الوقح وعديم الادب ووزير خارجيته الاكثر وقاحة منه قد ارتكبا خطأ استراتيجيا نابعا من الحماقة والتكبر باغتيالهم اكبر منتصر في الحرب ضد الارهاب والتطرف والجنرال الاكبر مناداة للسلام في منطقتنا .. لقد قاموا بمقامرة كبيرة وليعلموا بان وعد الله سيتحقق وان الحق منتصر".

واشار الى مراسم التشييع الجماهيري غير المسبوقة من قبل الشعبين الايراني والعراقي لسليماني ورفاقه ومن ضمنهم أبو مهدي المهندس، وقال: للأسف اننا اليوم نواجه اكبر كذبة تاريخية متمثلة بقول اميركا انها تسعى للخير والامن والسلام في المنطقة والعالم رغم كل هذه المجازر التي ترتكبها والدماء التي تريقها.

وقد انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى طهران للحوار الاقليمي بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف والعديد من المسؤولين والشخصيات المحلية والاجنبية في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية.

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سوء الحسابات

واعتبر ان سوء الحسابات ليس متعلقا بأميركا فقط بل هنالك ايضا حلفاء ومواكبون لها في المنطقة يتبعون هذا المسار الخاطئ والكارثي في ضوء تبعيتها المطلقة للأجانب وشراء الشرعية والامن من الخارج، واضاف، ان هذا المسار قد ادى الى شروخ وحروب عرّضت المنطقة للخطر اكثر من اي وقت اخر.

واشار ظريف الى ان ثمن السياسات الخارجية الاميركية بغرب اسيا في عهد الرئيس الاميركي الحالي قد ازداد تريليون دولار ليرتفع الى 8 تريليونات دولار.

واعتبر ظريف ان الحروب المستمرة في المنطقة وفرت الارضية لانتشار المجرمين والاشرار وتابع: ان الوجه الاخر لسياسات اميركا يتمثل ببيع الاسلحة بمليارات الدولارات لدول المنطقة.

وشدد على ان ما يجلب الامن لغرب اسيا والخليج (الفارسي) والمنطقة هو التفاهم والحوار وان الطريق الذي اختارته اميركا لنفسها والمنطقة هو طريق الحرب وسفك الدماء واضاف: ان الولايات المتحدة ستتلقى الجواب على حماقتها في الوقت المناسب.

واكد ظريف ان طهران لاتزال محور السلام على اساس التعاون بين دول المنطقة مشددا بالقول: ان اميركا باغتيالها القائد قاسم سليماني بدات العد التنازلي لبداية نهايتها في المنطقة.

واضاف ظريف: لقد أثبتت الإدارة الأميركية مرة أخرى أنّها تخطو خطوات خطيرة في مسار زعزعة أمن العالم وفي نهاية المطاف بلدها من خلال سوء تقديرها وانطباعاتها الخاطئة للأوضاع الداخلية الإيرانية والإقليمية.

توفير الأمن

ونوه الى ان ما حدث في العراق كان استهدافا لاحد ركائز "توفير الأمن" في هذه الرقعة الجغرافية التي تعاني من المؤامرات المختلفة بما فيها القاعدة وداعش وجبهة النصرة وهي عصابات خلقتها الإدارة الأمريكية واذنابها في المنطقة.

واعتبر ظريف إن الفريق قاسم سليماني كان {صوت الاستقلال} لمنطقة عانت منذ عقود من ظروف صعبة ناجمة عن تراكم المشاكل والمعضلات الشائكة التي سببها الاستکبار وأذنابه.

وقال، لقد أثبتت الإدارة الأميركية مرة أخرى للجميع أنها لا تلتزم ولا تحترم المبادئ والقوانين الدولية من خلال تهديدها وبكلّ وقاحة بالهجوم على التراث الثقافي الإيراني، مشيرا الى اننا الآن في منطعف هام في تاريخ العالم حيث يتعين التخلي عن فكر الإقصاء واختلاق الأعداء و شراء الأمن والتنمية من الخارج، للانطلاق نحو مستقبل واعد وزاهر للأجيال القادمة وهذه من امنيات سليماني.