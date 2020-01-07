​رئيس اتحاد الناشرين: خصصنا 41 جناحًا لبائعي لسور الأزبكية بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد حلّ جميع مشاكل الناشرين خلال الدورة الـ51 بالتعاون مع هيئة الكتاب والجهات المعنية، مشيرا إلى أن العمل بدأ في تجهيز وتشطيب سرايا 4 لتكون أول صالة يبدأ العمل بها، وسيتم العمل تباعا في باقي السرايات، وانتهينا من إجراء القرعة لتحديد جميع أماكن الناشرين المشاركين.

وقال عبده في تصريحات خاصة لمصراوي: "لدينا هذا العام 41 جناحًا تم تخصيصهم لسور الأزبكية وهو رقم أكبر بكثير من مشاركة العام الماضي، كما وضعنا قواعد معينة للموافقة على مشاركتهم أهمها عرض الكتب المستعملة فقط، وألا يتضمن الجناح أي كتب جديدة أو مزورة".

وأضاف عبده: "نحاول قدر الإمكان تلبية احتياجات الناشرين، وأنشأنا قاعدة بيانات بها كل الكتب الموجودة لدى الناشرين، وخريطة مفصلة بأماكن دور النشر، ولوحات إرشادية تكشف تفاصيل المشاركين في كل سرايا أو جناح، وتجري الآن الاستعدادات لتكثيف وسائل المواصلات، والباركينج، والتحضير لحفلات التوقيع".

وحول مشكلة طلب بعض دور النشر الجديدة المشاركة في المعرض، قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، "تم حل جميع المشاكل وقمنا بتصغير مساحات الأجنحة الكبيرة، كما ألغينا تخصيص دور النشر التي لديها أكثر من جناح واكتفينا بجناح واحد، ووضعنا 100 إصدار كحد أدنى للمشاركة في الدورة، ومن لديه أقل من ذلك يمكن أن يشترك عن طريق توكيل أحد دور النشر المشاركة".