بالصور.. سقوط أمطار وموجة صقيع بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار مصحوبة برياح شديدة وموجة صقيع.

وأكد المهندس محمد عبد الله مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك توجيهات من محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، باستمرار حالة الطوارئ، ومتابعة قطاعي المياه والكهرباء والفروع التابعة لهما على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من أمس الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.