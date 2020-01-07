بالصور.. اندلاع حريق بـ7 محال في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، بـ 7 محال في منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

تلقى مدير الأمن اللواء جمال الرشيدي إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بالحريق، وانتقال المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية.

جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة له.

وفي سياق متصل، انتقلت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة لحصر خسائر الحريق، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب نشوبه وتقدير حجم الخسائر الناتجة عنه.​