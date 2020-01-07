سيارة طائشة وسقوط السور.. نجاة أسرة من الموت أعلى محور صفط اللبن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 24 ساعة على حادث تصادم جامعة القاهرة المروع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص حتى شهدت محافظة الجيزة واقعة جديدة أعلى محور صفط اللبن المعروف بـ"محور الموت".

تلقى العميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى المحور وسقوط جزء من السور الحديدي.

انتقلت قيادات القسم إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية بأخرى ملاكي من الخلف، واصطدمت الأخيرة بالسور ليسقط جزء منه بالأسفل دون خسائر في الأرواح.

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العناية الإلهية أنقذت أسرة كاملة من الموت "أم - 3 أطفال" كانوا يستقلون السيارة الثانية التي فصلتها أمتارا عن السقوط من أعلى.

السرعة الجنونية التي كان يسير بها قائد السيارة الأولى تسببت في تهشم الجزء الأمامي بالكامل، وسط انتشار قيادات الشرطة، وجرى التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث لاستجوابه والتأكد من ملكيته للسيارة وإجراء تحليل مخدرات له.

بدوره، دفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بونش إغاثة لرفع حطام الحادث، وتعزيز الخدمات المرورية؛ لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.