الجزائر تُبلغ فائز السراج رفضها قيام أيّ تحرّكاتٍ عسكريّة بالقرب من حدودها

كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية أن سلطات البلاد أبلغت المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج، عن رفضها لأي عمل عسكري في ليبيا، بعد توقيعها إتفاقية أمنية مع تركيا وإمكانية وصول قوات تركية عسكرية لدعم الوفاق في طرابلس.
وأشارت المصادر حسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم، الثلاثاء 7 جانفي 2020، إلى أن السلطات الجزائرية أبلغت رفضها الشديد لرئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته محمد سيالة.
وحسب المصادر الدبلوماسية، شدّد الرئيس الجزائري على رفض بلاده قيام أي تحركات عسكرية بالقرب من حدودها ورفضها القاطع لأي تدخلات أجنبية في ليبيا.
وأبدت السلطات الجزائرية إستعدادها للقيام بأي جهود تهدف لحل الأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات الخارجية.
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