لضخ السيل التركي.. بوتين يصل إسطنبول ويلتقي أردوغان

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى اسطنبول، حيث من المقرر أن يعقد غدًا الأربعاء محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. ووفقًا لموقع روسيا اليوم فأنه من المتوقع أن يدشّن مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا.

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