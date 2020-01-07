الكشف عن مقتل مساعد بارز لسليماني في الغارة الأميركية

مساعد سليماني
ولد مساعد سليماني عام 1967بجنوب شرقي إيران، ورافق قاسم سليماني على مدى سنوات طويلة حتى لقب بكاتم أسراره، وصندوقه الأسود، كما يتشارك الاسمان مسقط الرأس نفسه، ألا وهو مدينة كرمان، وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، إن «بوري جعفري قدم خدمات كثيرة، وكان مخلصاً وفعالاً»، كما وصف مقتله بالخسارة الكبيرة، قائلاً: «خسرنا طاقة كبيرة». على صعيد آخر، قضى أكثر من 50 شخصا في التدافع الذي حصل، أمس، خلال تشييع قائد فيلق القدس التابع للحرس الإيراني قاسم سليماني في كرمان، كما نقلت وكالة «إسنا» عن رئيس فرق الإغاثة في المدينة محمد صابري، أن 212 شخصا أصيبوا في التدافع «بعضهم في حالة خطيرة.
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