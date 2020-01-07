فرنسا: لن نسحب قواتنا من العراق

أكد مصدر حكومي لم يشأ كشف هويته، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا "لا تعتزم" سحب جنودها المنتشرين حالياً في العراق لتنفيذ مهمات تدريب.

وتنشر فرنسا، العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، نحو مئتي عسكري في العراق بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الأركان.

وكتبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي على تويتر "بعد الأحداث التي وقعت في بغداد، عززنا منذ الجمعة الفائت مستوى حماية عسكريينا الفرنسيين المنتشرين في العراق. تم القيام بكل شيء لضمان أمنهم".

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وأضافت "الأولوية اليوم هي كما كانت بالأمس وينبغي أن تكون أولوية الغد: مكافحة داعش. إن تهدئة التوترات في العراق والمنطقة أمر لا غنى عنه. يجب أن يتمكن التحالف الدولي ضد داعش من مواصلة مهمته".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الألماني سحب قسم من جنوده المنتشرين حالياً في العراق لأداء مهمات تدريب.