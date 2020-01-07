قتلى في هجوم إرهابي بكينيا

قالت الشرطة الكينية في تقرير داخلي إن أربعة مدنيين قتلوا في? ?تبادل لإطلاق النار في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، بين الشرطة وإرهابيين من حركة الشباب الصومالية استهدفوا برجاً للاتصالات.

وأرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات إلى كينيا لتعزيز الأمن بعدما قتلت حركة الشباب ثلاثة أميركيين في هجوم على كامب سيمبا في ماندا باي يوم الأحد.

وذكرت الشرطة أن عدداً غير محدد من المتشددين أطلقوا النار على برج تابع لشركة سفاريكوم الكينية للاتصالات، مضيفة أنهم أطلقوا النار على أفراد الشرطة الذين يحرسون البرج في قاعدة دورية قريبة.

وقال تقرير الشرطة "نجح الأفراد الذين يحرسون البرج والقاعدة ومعهم القوات الخاصة في صدهم".

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وقع الهجوم في منطقة جاريسا المجاورة للصومال. وقالت الشرطة إن المهاجمين حطموا البوابة المؤدية للمنطقة التي تضم البرج لكن لم يتسببوا في أي أضرار لشبكة الاتصالات.

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وأضافت "قُتل أربعة مدنيين خلال الهجوم" دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقالت الشرطة إنها تتعقب المهاجمين.