الجيش الأميركي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات لـ"الخروج" من البلاد

أعلن الجيش الأميركي مساء الاثنين في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قواته تقوم بـ"اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق".

وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها، أورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة". اقرأ أيضاً... 15 قتيلا بضربات أميركية استهدفت كتائب حزب الله العراقي

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