كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي يصل اسطنبول لبحث مشروع "السيل التركي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى اسطنبول، حيث من المقرر أن يعقد غدا الأربعاء محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ويدشن مشروع "السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى تركيا.

وكما أوضح الكرملين، فإن جدول أعمال الرئيس الروسي لمساء الـ7 من يناير في تركيا، لا يتضمن أي فعاليات رسمية، على أن يبدأ برنامجه الرسمي في الـ8 من يناير.

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ووفقا لبيان سابق صدر عن الكرملين، فإن بوتين "سيجري في الثامن من يناير، زيارة عمل إلى اسطنبول، للمشاركة في تدشين خط أنابيب غاز "السيل التركي".

وأشار البيان إلى أن بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستركز على سبل مواصلة تطوير التعاون الروسي التركي والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الوضع في سوريا وليبيا.

ووصل بوتين إلى إسطنبول قادما من العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات في مركز القيادة في دمشق، بالإضافة إلى قيامهما بجولة في المدينة.