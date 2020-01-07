كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من العراق، فهي بحاجة إلى الإبقاء على حضورها في العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح إسبر، خلال مؤتمر له، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد خفض التصعيد مع إيران، ولا تسعى إلى الدخول في حرب مع إيران.

يأتي ذلك أعقاب موافقة البرلمان العراقي على رحيل القوات الأجنبية من البلاد على خلفية مقتل قاسم سليمان، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشيعي في ضربة جوية أمريكية الجمعة الماضية. Advertisements وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ليس لديها خطط لسحب قواتها من العراق وكذلك فرنسا، بينما أعلن حلف الناتو سحب عناصر لم يحددها.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأمريكي مساء الإثنين في رسالة رسمية موجهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قواته تقوم بـ"اتخاذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق". وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأمريكية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أمريكي وآخر عراقي صحتها، أورد الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

