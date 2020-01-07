كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي: لن ننسحب من العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من العراق، فهي بحاجة إلى الإبقاء على حضورها في العراق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح إسبر، خلال مؤتمر له، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد خفض التصعيد مع إيران، ولا تسعى إلى الدخول في حرب مع إيران.
يأتي ذلك أعقاب موافقة البرلمان العراقي على رحيل القوات الأجنبية من البلاد على خلفية مقتل قاسم سليمان، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشيعي في ضربة جوية أمريكية الجمعة الماضية.
وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ليس لديها خطط لسحب قواتها من العراق وكذلك فرنسا، بينما أعلن حلف الناتو سحب عناصر لم يحددها.
وفي الرسالة التي وقعها العميد وليام سيلي الثالث قائد قوة المهمات الأمريكية في العراق، والتي أكد مسؤول عسكري أمريكي وآخر عراقي صحتها، أورد الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ستقوم "بإعادة تمركز خلال الأيام والأسابيع المقبلة".
وفي مواجهة التوتر المتزايد، أعلنت واشنطن مؤخرا نشر ما بين 3000 إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة، "على الأرجح"، لإرسال عدد منهم إلى العراق، وفقا لمسؤول أمريكي.