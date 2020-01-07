كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مختص بالشأن الليبي: أي محاولة لإنزال قوات تركية في مطار مصراتة ستضرب على الفور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عامر، المختص بالشأن الليبي، إن الجيش الليبي قام بتحرير مدينة سرت من الإرهابين خلال 3 ساعات، وهذا الأمر كان مفاجئة للعالم، واستخدم في هذه المعركة القوات البحرية والجوية والبرية، وسيعمل حاليًا على محاصرة مدينة مصراتة استعدادًا لتحريرها.

وتابع "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مدينة سرت التي سيطر عليها الجيش الليبي تحتوي على ميناء، ومطار حربي، مشيرًا إلى أن سيطرة الجيش الوطني على سرت، دليل على وجود حاضنة أهلية للجيش الليبي.

ولفت إلى أن أي محاولة انزال أي قوات تركية في مطار مصراتة ستضرب على الفور، خاصة أن مطار سرت الحربي يبعد عن مصراتة 200 كيلو فقط، وهذا يعني أن مدينة مصراتة أصبحت محرمة على أردوغان جوًا أو بحرًا أو برًا.

وأشار إلى أن "أردوغان" تراجع عن إرسال قوات تركية إلى طرابلس، وتحدث بأنه سيرسل قيادات لإدارة المعركة، لافتَا إلى أن مصر ستعقد مؤتمر في الغد بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، وإيطاليا وفرنسا لبحث التدخلات التركية في ليبيا، معقبًا: "العالم كله يرفض غطرسة وبلطجة أردوغان".