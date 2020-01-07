كندا تعلن نقل قواتها بالعراق إلى الكويت مؤقتا

كشف رئيس هيئة أركان الدفاع الكندية الجنرال جوناثان فانس، أنه سيتم نقل بعض العسكريين الكنديين المنتشرين في العراق وعددهم 500 بصورة مؤقتة إلى دولة الكويت لأسباب أمنية.

وقال فانس، في رسالة لأسر العسكريين، نشرت على تويتر " إنه خلال الأيام المقبلة، ونتيجة لتخطيط التحالف وحلف شمال الأطلسي، فإن بعض أفرادنا سيُنقلون مؤقتا من العراق إلى الكويت".

Advertisements

وأضاف: "ونحن نفعل ذلك لضمان سلامتهم وأمنهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الحلف الأطلسي، سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق، وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية استهداف قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة دون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.