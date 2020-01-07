كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المهدي": تلقينا رسالة من الجيش الأمريكي بشأن سحب القوات من العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، إن بلاده تلقت رسالة من الجيش الأمريكي بشأن سحب قواته منه.

وأضاف "عبد المهدي"، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء: "تسلمنا رسالة من الجانب الأمريكي تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل انها خطأ".

وكان وزير الدفاع العراقي مارك إسبر، نفى في وقت سابق، الثلاثاء، أي نية للإدارة الامريكية لسحب قواتها من العراق، ويعمل البرلمان العراقي على إقرار مشروع قانون يطالب القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق، على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس مليشيات الحشد الشعبي يوم الجمعة الماضي، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد.