الخارجية الإيرانية تسلم السفير البريطاني مذكرة احتجاج حول اغتيال "سليماني"

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، أن السفير البريطاني أكد أن حكومة بلاده تعتقد أن زيادة التوتر لن يكون لصالح أي طرف، داعيا إيران إلى ضبط النفس في الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سينقل الرسالة الإيرانية إلى الحكومة البريطانية في أسرع وقت.

وكان كل من وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين، بين والاس، ودومينيك راب، قد أعلنا تعليقا على اغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، أن المملكة المتحدة تدعم واشنطن.