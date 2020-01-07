كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإيرانية تسلم السفير البريطاني مذكرة احتجاج حول اغتيال "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، أن السفير البريطاني أكد أن حكومة بلاده تعتقد أن زيادة التوتر لن يكون لصالح أي طرف، داعيا إيران إلى ضبط النفس في الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سينقل الرسالة الإيرانية إلى الحكومة البريطانية في أسرع وقت.
وكان كل من وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين، بين والاس، ودومينيك راب، قد أعلنا تعليقا على اغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، أن المملكة المتحدة تدعم واشنطن.
ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة دون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.