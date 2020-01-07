كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطر على سرت ويتجه غرباً إلى مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، على كامل محيط مدينة سرت، ووصلت الآن لمنطقة الوشكة غرب سرت بـ120 كيلومتراً.

وأضاف المتحدث الاعلامي للكتيبة "302" التابعة للجيش الوطني الليبي محمد العزومي العزومي، أن مدينة الوشكة تبعد عن مدينة مصراتة "عاصمة الجماعات المسلحة" على حد وصفه حوالي 170 كيلومتراً فقط، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

وتابع العزومي، أن قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر استولت على أعداد كبيرة من الآليات الثقيلة والدبابات ومخازن ذخيرة كانت تحتفظ بهم قوات تابعة لحكومة الوفاق في معسكراتها في سرت والمناطق التي في ضواحيها.

وكانت قوات الجيش الليبي قد سيطرت على مدينة سرت وسط ليبيا مساء أمس الإثنين، بعد تقدمها من ثلاثة محاور وسيطرت علي المدينة في ثلاث ساعات بحسب الناطق العسكري اللواء المسماري.