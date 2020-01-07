كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هبوط إضطراري لطائرة قطرية بعد توقف المحرك فجأة في الهواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت رحلة قطر QR-179 والتي كانت في طريقها بين الدوحة وأوسلو بالنرويج في، إضطراريًا بعد تعرض محرك الطائرة الأيمن لإغلاق فوري، وفقًا لشركة Aviation Herald.

ونظرًا لأن الطائرة كانت على بعد حوالي 180 ميلًا بحريًا غرب موسكو، فقد قرر الطيارون التحويل إلى موسكو دوموديدوفو كإجراء وقائي.

ووفقًا لموقع "سيمبل فلاينج"، طارت الطائرة على محرك واحد وسط فزع الركاب ونزلوا من 32000 قدم ليهبطوا في المطار بعد حوالي 40 دقيقة من حدوث الموقف.

وتمكنت الطائرة القطرية من الوصول إلى المطار ونزول الركاب بعد وصولهم.

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تم استبدال طائرة بوينج 787-8 بديلة لنقل المسافرين في موسكو بعد حوالي 12 ساعة، ولم يتم ذكر ما إذا كان الركاب قد حصلوا على فندق للمبيت أم لا.

واستغرق الأمر حوالي 101 ساعة (أربعة أيام وخمس ساعات) لإعادة الطائرة المعطوبة إلى الجو، ثم يومًا آخر لإعادة طائرة بوينج 787-8 إلى الدوحة لاستئناف الخدمة المجدولة.



وذكر الموقع: "من المخيب للآمال بعض الشيء أن هؤلاء الركاب اضطروا للتواجد في مطار موسكو لمدة 12 ساعة بسبب خطأ الشركة القطرية".

