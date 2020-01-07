كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 7/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يسيطر على سرت ويتجه غرباً إلى مصراتة
سيطرت قوات الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، على كامل محيط مدينة سرت، ووصلت الآن لمنطقة الوشكة غرب سرت بـ120 كيلومتراً.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || "الناتو" يعلن سحب مؤقت لقسم من عناصره في العراق
أعلن الحلف الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق، وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية استهداف قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || توقف الرحلات الجوية في مطار إسطنبول
ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن الرحلات الجوية في مطار "صبيحة كوكجن" في إسطنبول توقفت مؤقتا اليوم الثلاثاء، بعد أن انزلقت طائرة تابعة لشركة "بيجاسوس بوينج 737 من مدرج.