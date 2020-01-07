أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

أعلن الحلف الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، سحبا مؤقتا لقسم من عناصره في العراق، وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية استهداف قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.

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