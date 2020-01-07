كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يرفض تقديم أدلة على أسباب قتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن قرار قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بسبب تهديد بضربة وشيكة، لكنه رفض تقديم أي دليل، قائلًا إن قرار الرئيس دونالد ترامب كان "قانونيًا تمامًا".

وقال بومبيو في وزارة الخارجية "هناك الكثير الذي يدور،في أي وقت يتخذ فيه الرئيس قرارًا بهذا الحجم، فهناك العديد من المعلومات التي تظهر أمامه".

وصرح بومبيو، أن كبار المسؤولين قدّموا إلى ترامب التهديدات "بتفصيل واسع".

ولم يقدم كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أي دليل على وجود تهديدات تلوح في الأفق ولكنه أشار بدلًا من ذلك إلى الأحداث الماضية التي قال إن سليماني مسؤول عنها.

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وذكر بومبيو: "يمكننا أن نرى بوضوح كل ما فعله سليماني"، مشيرا إلى نفوذ إيران في لبنان ودول أخرى في المنطقة، حيث قال إن طهران تحرم الناس من "السيادة والحرية".



وقال بومبيو في إشارة إلى وفاة مقاول أمريكي في أواخر ديسمبر "إذا كنت تبحث عن سبب فستحتاج فقط إلى النظر في الأيام التي سبقت الغارة التي دارت على سليماني، مضيفًا أن العمل ضد سليماني "يتلاءم تماما مع استراتيجيتنا" لمواجهة إيران.



وتابع: "أنه القرار الصحيح، لقد توصلنا إلى الصواب، وقامت وزارة الدفاع بعمل ممتاز"، مؤكدًا أنه "قرار قانوني تمامًا".



وسخر بومبيو من تصريحات لمسؤولين عراقيين وإيرانيين بأن سليماني ذهب إلى بغداد في مهمة دبلوماسية، قائلا إن ذلك "غير صحيح".