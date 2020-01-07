الملك يأمر بتفعيل برنامج التزويد بالماء الشروب ومياه السقي بتكلفة 115 مليار درهم

أصدر الملك محمد السادس، خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، جلسة عمل بالقصر الملكي بمراكش، تعليماته لتفعيل البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أنّ الوزراء عبد القادر أعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعزيز أخنوش ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الوافي لفتيت ووزير الداخلية، تقدموا بعروض حول البرنامج أمام الملك محمد السادس.

وأعطى الملك، تعليماته قصد العمل على تفعيل البرنامج، والذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.

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وأوضح البلاغ، إن الإجتماع يندرج في سياق الاجتماعات التي سبق للملك أن ترأسها بهدف بلورة مشروع متكامل لهذا البرنامج، يشمل كافة جهات المملكة، وتقدم الوزراء الذين شاركوا في الإجتماع بعروض أمام الملك تهم تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي، تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء إضافة إلى عرض حول التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.

وحضر اجتماع اليوم، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.

والماء، وعزيز أخنوش ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الوافي لفتيت ووزير الداخلية، تقدموا بعروض حول البرنامج أمام الملك محمد السادس، وأعطى الملك محمد السادس تعليماته قصد العمل على تفعيل البرنامج، والذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 115 مليار درهم.