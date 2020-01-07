زوج نانسي عجرم يغادر السجن

أكدت مصادر إعلامية لبنانية إطلاق سراح زوج الفنانة نانسي عجرم بعد إلقاء القبض عليه يوم الأحد الماضي، عقب قتله لسارق من جنسية سورية حاول سرقة منزله.

ونشرت الإعلامية الللبنانية دارين شاهين، اليوم الثلاثاء، صورة حديثة تجمعها بكلا من نانسي عجرم وزوجها فادي هاشم، مباركة له إطلاق سراحه.

وكان هاشم قد حاول الدفاع عن نفسه وبناته بعدما أشهر السارق السلاح في وجهه وهدد بدخول غرفة بناته، ليحدث تبادل إطلاق النار ومن تم سقوط السارق جثة هامدة.