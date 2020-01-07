مراكش.. قاصر تحاول الانتحار في منزلها بواسطة سم الفئران

أقدمت فتاة قاصر، مساء أمس الاثنين، على محاولة وضع حد لحياتها، عن طريق سم “مبيد للفئران”، في حي رياض الزيتون في مدينة مراكش.

وأفادت مصادر محلية أن الفتاة، التي تبلغ من العمر 16 سنة، بعدما أقدمت على محاولة انتحار، تم نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية.

ورجحت المصادر ذاتها، أن تكون مشاكل عائلية دفعت الشابة إلى محاولة وضع حد لحياتها بهذه الطريقة المؤلمة.

الحادث استنفر المصالح الأمنية في المستشفى، حيث جرى فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسبابه.