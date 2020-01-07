وفاة نجم الكرة السعودية السابق خميس العويران

عائشة مجيب – صحفية متدربة
استيقظت الساحة الكروية اليوم على خبر وفاة نجم الكرة السعودية خميس العويران، عن عمر يناهز 46 سنة، بعد صراعه الطويل مع المرض.
وسبق للاعب المنتخب السعودي السابق، أن أجرى عملية جراحية قبل سنة، في إحدى المستشفيات بمدينة الملك فهد الطبية، بعدما تعرض لوعكة صحية.
وأفادت تقارير صحفية أن المرحوم العويران اضطر لاستئصال ورم عبر تدخل جراحي، بدعم من الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ، في الأشهر الماضية.
يذكر إلى أن “الراحل” بدأ مشواره الرياضي مع نادي الهلال السعودي، وانتقل لنادي الاتحاد، كما حمل قميص المنتخب السعودي.
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