تقارير: برشلونة لم يعد يريد ضم نيمار!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني كما يبدو غير موقفه من ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا.

ووفقا لبرنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن برشلونة لم يعد يريد نيمار، وأن هدفه بات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وكان برشلونة حريصًا على ضمن نيمار الصيف الماضي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان حول شروط الصفقة.

وأكد البرنامج أن برشلونة حريص على التعاقد مع لاوتارو ماريتينز (23 عامًا)، حيث ينوي دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يصل إلى 111 مليون يورو.

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وذكرت تقارير سابقة أن ليونيل ميسي طلب التعاقد مع مواطنه لاوتارو مارتينيز.

وشكل لاوتارو شراكة قوية مع روميلو لوكاكو هذا الموسم في هجوم إنتر، حيث سجل مارتينيز 14 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 23 مباراة.

ويعتبر لاوتارو هدفًا لبرشلونة، من أجل خلافة لويس سواريز في هجوم البلوغرانا.