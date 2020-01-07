أغذية تقلل احتمالات الإصابة بمرض السرطان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسات وأبحاث عديدة، أنّ بعض المأكولات يشكّلن، عائقًا أمام ولادة الخلايا السرطانيّة، وتقلل من احتماليّة الإصابة في مرض السرطان، ومن أجل الوقاية الصحيّة، نُدرج لكم بعض الأغذية من اختيارات أخصائيّة التغذية، سهى خوري.

السمك

تحتوي الأسماك على 72 معدنًا ضروريًا لتنشيط جهاز المناعة، وهي توفر أفضل وقاية من مرض السرطان، ويظهر ذلك في إحصائيات أُجريت على معدّلات الإصابة بمرض السرطان بين سيريلانكا والدول الغربيّة، حيث أظهرت الدراسة أنّ سكّان سيريلانكا، معرضون للإصابة بمرض السرطان بنسبة تقل 25 مرّة عن الدول الغربيّة، بسبب استهلاك الأسماك بنسبٍ عالية جدًا هناك، لأن بلادهم تملك مصادر مياه وموارد طبيعيّة كثيرة، لذلك يُنصح بتناول السمك يوميًا معلبًا أو طازجًا، ومن المهم تجنّب قليه.

(pixabay)

البندورة

بصرف النظر عن فائدة الـ"فيتامين سي"، التي تحتويها البندورة، إلّا أنّها تحتوي على مادة "لايكوبين"، وهي المادة المسؤولة عن اللون الأحمر في تشكيل مظهر حبّة البندورة، ووفقًا لما أشارت الدراسات، أن مادة "لايكوبين" تخفض من احتمالية الإصابة في سرطان الرئة، السرطان بالرحم، السرطان بالبروستات والسرطان بالفم.

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خضار العائلة الصليبيّة

الزهر والملفوف والبروكلي، تنتمي هذه الخضروات إلى العائلة الصليبية التي تتميّز باحتوائها على مركبٍ خاص يدعى "Indole"، الذي يمتلك خصائص مضادة للسرطان، بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي أيضًا على مركبات "flavonoids" وكميّة عالية من الكالسيوم. وينصح بتناولها عدة مرات في الأسبوع غير مقلية.

(pixabay)

الثوم

الثوم يحمل عدّة فوائد صحيّة، ويحتوي على كميات كبيرة من مركّبات الكبريت، التي تشكل وقاية من الأمراض السرطانيّة، وتبطئ عمليّة نموها. وفي دراسة أميركيّة حديثة، (lowa women's health study )، وجد أنّ النساء اللواتي يستهلكن الثوم مرة أسبوعيًا على الأقل، تنخفض لديهم احتمالات الإصابة بسرطان الثدي بمعدل 32%.