رابطة العالم الإسلامي يدين التدخل التركي في ليبيا

الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلن المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الـ44 التي انعقدت في مكة المكرمة، إدانته للتدخل التركي في ليبيا.



وقال المجلس في بيان نشرته وكالة واس السعودية، أن الرابطة تدين تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية أو احتلال أي جزء من أراضيها تحت أي ذريعة كانت .. مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الدول الإسلامية الحريصة على وحدة الصف الإسلامي .

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وثمن المجلس جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مبادرات العمل الإسلامي المشترك ودعم جهود السلام حول العالم .. داعياً إلى تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي بإعتبارها مظلة جامعة للدول الإسلامية، كونها تعمل على ردم الفجوات وتجسير العلاقات بين دول العالم الإسلامي .

وأعرب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 82 دولة حول العالم عن تأييده نتائج القمة الإسلامية الذي عقدته الرابطة في مكة المكرمة في ربيع الآخر من عام 1440.