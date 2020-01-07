شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. المعارضة الإيرانية تحتفل لليوم الثالث بمقتل سليماني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 إحتفلت المعارضة الإيرانية، لليوم الثالث، أمام مقر الخارجية الأمريكية، بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

ورفع المحتفلون اللافتات المعبرة عن سعادته بمصرع سليماني الذي وصفوه بـ"جلاد النظام الإيراني الإرهابي في الشرق الأوسط" . Advertisements وأعلنت المعارضة دعمها للرد الدفاعي الأمريكي على الاعتداءات المتزايدة من قبل مليشيات فيلق القدس الإيراني وقائدها سليماني .

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