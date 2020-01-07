شكرا لقرائتكم خبر عن أوبريان: «سليماني» خطط لشن هجمات ضد أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبريان للصحفيين اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، إن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "كان يخطط لشن هجمات ضد منشآت أمريكية ودبلوماسيين أمريكيين".

وقال أوبريان أن سليماني كان يستهدف "الجنود والبحارة والطيارين ومشاة البحرية الموجودين في تلك المنشآت".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أوبريان إشارته إلى أنه لا يستطيع الكشف عن مصادر وطرق جمع المعلومات الاستخباراتية "ولكن يمكنني أن أقول لكم إنها كانت قوية للغاية".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي "طالما توجد أطراف فاعلة شريرة في العالم فهناك دائما تهديدات للأمريكيين.. وقد كان الإيرانيون يوجهون تهديدات عديدة للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.. نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد.. نحن نتابعهم ونراقبهم".