شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: أمريكا أبلغتنا بالانسحاب ثم تراجعت والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء: تسلمنا رسالة من الجانب الاميركي تتكلم عن الانسحاب وبعد ساعات قيل انها خطأ" وأضاف عبد المهدي : " نتشاور للوصول إلى أفضل الطرق لتنفيذ قرار الانسحاب".

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