شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي : سنمنع تحول بلادي إلى ساحة تصفية صراعات والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ،اليوم الاثنين، خلال استقباله ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت على منع تحول العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات.

وذكر بيان صدرعن رئاسة الجمهورية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن" صالح استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وجرى خلال اللقاء، التأكيد على دعم استقرار العراق وحماية سيادته ومساندته في مواجهة التحديات والظروف التي تواجهه حالياً ومنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات كأولوية وطنية وضرورة إقليمية ودولية".

وشدد الرئيس العراقي خلال اللقاء على أهمية تدارك الأزمات الراهنة وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتبني إصلاحها كاستحقاق شعبي ووطني"، مشيرا الى انه " تمت الإشارة إلى أهمية ضبط النفس والتعامل بحكمة مع الأحداث الحالية".