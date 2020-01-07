شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني يبحث تطورات المنطقة مع السفير الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل اليوم، سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه. وجرى خلال اللقاء بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ومناقشة سبل تأمين وضع سياسي مستقر في لبنان.

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