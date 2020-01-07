سفارة امريكا في السعودية تدعو رعاياها لمراجعة الاحتياطات فوراً

دعت السفارة الاميركية في السعودية، الثلاثاء، رعاياها الى مراجعة الاحتياطات فوراً.
وأضاف أن "المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت النفط والغاز وغيرها من البنى التحتية المدنية الهامة وخاصة في المنطقة الشرقية والمناطق القريبة من الحدود مع اليمن يتعرضون لخطر متزايد من الهجوم"..
وتابع البيان "تحث البعثة المواطنين الأميركيين في المملكة على مراجعة الاحتياطات فورا التي يجب اتخاذها في حالة وقوع هجوم".
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