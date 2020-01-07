سفارة امريكا في السعودية تدعو رعاياها لمراجعة الاحتياطات فوراً

وقالت السفارة في بيان لها، إنه "في الماضي قامت جهات فاعلة إقليمية معادية للسعودية بهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية وعسكرية على حد سواء داخل المملكة".

وأضاف أن "المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت النفط والغاز وغيرها من البنى التحتية المدنية الهامة وخاصة في المنطقة الشرقية والمناطق القريبة من الحدود مع اليمن يتعرضون لخطر متزايد من الهجوم"..