اخبار العالم

سفارة امريكا في السعودية تدعو رعاياها لمراجعة الاحتياطات فوراً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعت السفارة الاميركية في ، الثلاثاء، رعاياها الى مراجعة الاحتياطات فوراً.
وقالت السفارة في بيان لها، إنه "في الماضي قامت جهات فاعلة إقليمية معادية للسعودية بهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار ضد أهداف مدنية وعسكرية على حد سواء داخل المملكة".

وأضاف أن "المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون ويعملون بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت النفط والغاز وغيرها من البنى التحتية المدنية الهامة وخاصة في المنطقة الشرقية والمناطق القريبة من الحدود مع اليمن يتعرضون لخطر متزايد من الهجوم"..

 

وتابع البيان "تحث البعثة المواطنين الأميركيين في المملكة على مراجعة الاحتياطات فورا التي يجب اتخاذها في حالة وقوع هجوم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة امريكا في السعودية تدعو رعاياها لمراجعة الاحتياطات فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا