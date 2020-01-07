وزير الدفاع الامريكي: نود خفض التصعيد مع إيران ولا نتطلع لبدء الحرب

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، أن بلاده تود خفض التصعيد مع إيران ولا تتطلع لبدء الحرب.
ونقلت شبكة "سي ان أن" عن إسبر قوله، :"نحن جاهزون للأسوأ و لكن نأمل أن تلجأ إيران إلى خفض التصعيد".
وأضاف :"لا نتطلع لبدء حرب مع إيران و نود خفض التصعيد".
وأضاف :"لا نتطلع لبدء حرب مع إيران و نود خفض التصعيد".
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