وزير الدفاع الامريكي: نود خفض التصعيد مع إيران ولا نتطلع لبدء الحرب

ونقلت شبكة "سي ان أن" عن إسبر قوله، :"نحن جاهزون للأسوأ و لكن نأمل أن تلجأ إيران إلى خفض التصعيد".

وأضاف :"لا نتطلع لبدء حرب مع إيران و نود خفض التصعيد".

