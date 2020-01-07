الناتو : سنسحب مؤقتاً جزءاً من وحداتنا العسكرية في العراق

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الناتو قوله: "نتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية جنودنا. لهذا، سيتم مؤقتا نقل البعض منهم إلى أجزاء أخرى من العراق وخارجه"، مشيرا إلى أن الحلف، مع ذلك، "سيحافظ على وجود قواته في العراق".

وتأتي هذه التطورات عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي.