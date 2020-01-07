شرطة ديالى تنفي هروب سجينين من سجن الخالص

نفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة هروب سجينين من قسم شرطة الخالص. وقال مدير قسم العلاقات والاعلام بالقيادة العقيد نهاد محمد في بيان تلقت السومرية نسخة منه، ان "ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن محاولة هروب سجينين من قسم شرطة الخالص وتم الإمساك بهما على شارع كركوك-بغداد عار عن الصحة"، مبيناً انه "تم الاتصال بمدير قسم شرطة الخالص والتأكد من عدمه".



وأضاف محمد أن "قيادة الشرطة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الموقع الذي نشر الخبر"، داعياً المواطنين إلى "توخي الحذر في الحصول على المعلومة الأمنية الا من مصدرها".



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