احتراق عجلة بانفجار عبوة صوتية في الحرية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية انفجرت بالقرب من منزل ضمن منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد، دون أي اصابات بشرية تذكر".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن احتراق عجلة كانت متوقفة بالقرب من المنزل".

