احتراق عجلة بانفجار عبوة صوتية في الحرية

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باحتراق عجلة بانفجار عبوة صوتية في منطقة الحرية شمالي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية انفجرت بالقرب من منزل ضمن منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد، دون أي اصابات بشرية تذكر".
وأضاف أن "الانفجار أسفر عن احتراق عجلة كانت متوقفة بالقرب من المنزل".
وأضاف أن "الانفجار أسفر عن احتراق عجلة كانت متوقفة بالقرب من المنزل".
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