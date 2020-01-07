بالصور.. الموصل تقيم تشييعاً رمزياً للمهندس

أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن إقامة أهالي مدينة الموصل تشييعاً رمزياً مهيباً لجثامين القادة الشهداء الذي قضوا خلال العدوان الأميركي الغاشم قرب مطار بغداد الدولي. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المشيعين رفعوا صوراً كبيرة للقائد الشهيد أبو مهدي المهندس ولافتات منددة بالعدوان الأميركي الغادر الذي استهدف قادة النصر على عصابات داعش الإرهابية".

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